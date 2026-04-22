Mulher é morta a tiros em Mandaguaçu pelo companheiro

Uma mulher foi assassinada a tiros no final da tarde desta terça-feira, 21, na Rua José Celine, no bairro Ana Ligia, em Mandaguaçu. A vítima foi identificada como Miriany Caroline do Carmo, de 32 anos. Ela foi atingida por disparos na cabeça e morreu ainda no local.

O crime teria sido cometido por um homem que mantinha um relacionamento com a jovem. O casal teria passado a morar junto recentemente em Maringá. Na tarde do crime, após uma discussão em frente à residência da mãe de Miriany, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos.

Testemunhas relataram que o criminoso chegou a atirar contra a sogra mas a arma falhou. Após matar Miriany, o homem fugiu em uma caminhonete de cor branca. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito.

O site apurou uma informação que o casal estaria morando no Jardim Olímpico, em Maringá. O nome do principal suspeito do crime é Eduardo Rocha, que já tinha histórico de violência conta a vítima. A Polícia Militar da região recebeu um comunicado das características do homem e também do veículo que ele dirigia. (inf André Almenara)