Governador estará nesta quarta-feira em Maringá para assinatura de convênio de obra de duplicação do Contorno Sul

Acontece hoje no Auditório Hélio Moreira, no paço municipal, às 13h30, a celebração de convênio do Contorno Sul, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Prefeitura e governo do estado divulgaram o evento nesta tarde. O valor da obra é anunciado como sendo mais de R$ 400 milhões, mas não informam qual o valor exato do convênio a ser assinado amanhã. A obra – trecho de 11 quilômetros, que terá pavimento de concreto – será bancada integralmente pelo governo estadual, segundo o Palácio Iguaçu, e em parceria, segundo o município. O projeto inclui 18 viadutos e pistas marginais. No trecho existem torres de transmissão de energia.

“A duplicação é aguardada há décadas pela população e pelo setor produtivo da região. O trecho é usado para escoar o trânsito metropolitano, especialmente das cidades de Paiçandu, Sarandi e Marialva, e por motoristas que saem da cidade em direção a Paranavaí ou Campo Mourão. Atualmente, o local registra fluxo intenso de carros e caminhões, o que faz do Contorno Sul um trecho perigoso para os motoristas e ineficiente para caminhoneiros, devido aos buracos e ao desgaste do pavimento”, informou a AEN, que se referiu ao Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti também como Contorno Sul Metropolitano de Maringá.