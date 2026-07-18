Tamareiras são retiradas de avenida depois de 30 anos

Vídeos mostrando a remoção circularam em grupos de WhatsApp. O secretário de Limpeza Urbana e Infraestrutura, Vagner Mussio, foi ao local e conversou com o homem de gravou vídeos criticando a retirada de palmeiras de um bairro de periferia para colocar num megaempreendimento, que pertence ao empresário Jefferson Nogarolli, que exerce influência em todos os políticos de Maringá.

O plantio de tamareiras – planta tradicional da África e não da Europa -, como outras exóticas, tem restrições em qualquer passeio público, mas a prefeitura tem há décadas, por exemplo, na avenida Getúlio Vargas. O Ministério Público só vai agir se alguém provocar. Então, quem vai ganhar com a retirada é somente o empreendimento imobiliário, já que o Parque Português não foi promessa de campanha da atual administração. No lugar das tamareiras serão plantados ipês, como de resto tem na avenida. (inf Angelo Rigon)