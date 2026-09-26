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Tatuador de 40 anos desaparece em Sarandi e moto é encontrada abandonada na zona rural

Foto de redação redação26/09/2026
tatuador Tatuador de 40 anos desaparece em Sarandi e moto é encontrada abandonada na zona rural

O tatuador Alisson Barreto de Paula, 40 anos, está desaparecido desde esta sexta-feira, 26, em Sarandi. O desaparecimento foi registrado pela família junto às autoridades e consta no boletim de ocorrência. Segundo familiares, Alisson saiu de casa por volta do meio-dia, utilizando uma motocicleta, e disse que iria comprar cartucho para tatuagem. Por volta das 12h40, o celular dele deixou de apresentar movimentação, e desde então a família não conseguiu mais contato.

A preocupação aumentou por volta das 16h30, quando a motocicleta de Alisson foi encontrada abandonada por motociclistas que passavam pelo bairro Ecovalle, em uma área rural de Sarandi. Os motociclistas teriam fotografado o veículo e compartilhado a informação em um grupo de WhatsApp. Posteriormente, a motocicleta foi levada até a residência dos pais de Alisson.

De acordo com a família, esta é a primeira vez que Alisson desaparece. Familiares também informaram que ele já teve problemas relacionados ao uso de drogas no passado, mas atualmente estaria sem fazer uso de entorpecentes. (inf Plantão Maringá)

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