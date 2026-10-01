Ignorância em nome de política

O passageiro de um Audi atirou tomates e ovos contra voluntários da campanha do candidato a deputado federal professor Julio Rodrigues (PT), hoje em Maringá. O motorista fez gestos obscenos.

O ato de desprezo e ofensa foi repetido ao menos três vezes contra as pessoas que estavam fazendo campanha de rua com o candidato. O carro ia e retornava e eles repetiam os atos ilegais. Elas seguravam um totem em tamanho natural com a imagem do presidente Lula, a mesma que foi vista pelo senador Sergio Moro no sábado, durante carreata.

O candidato gravou a cena, mostrou a placa, o nome do proprietário do automóvel e os intolerantes; a agressão foi denunciada à Polícia Federal. Os jovens raivosos iam e voltavam com o carro para agredir os militantes que trabalhavam voluntariamente por seus candidatos, na tarde desta quarta-feira, 30, na região central de Maringá.

A equipe do professor, que teve o lançamento de sua candidatura cancelado por discurso de ódio de bolsonaristas, diz que a atitude dos dois jovens no Audi foi surpreendente, pois o trabalho de campanha é geralmente bem-vindo pelos eleitores maringaenses. (inf Angelo Rigon)