Sérgio Moro vira alvo no debate da Globo por foto sobre voto a favor de Flávio Dino no STF
Na época, senador foi alertado sobre repercussão nas redes após afago em ministro durante sabatina; episódio de 2023 foi recuperado por adversário durante embate nesta terça-feira
De Rafaela Gama, em O Globo:
O ex-secretário de Infraestrutura do Paraná Sandro Alex (PSD) questionou durante o debate da TV Globo o senador Sergio Moro (PL) sobre as orientações recebidas por ele durante a sabatina no Senado que aprovou a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023. Na ocasião, em uma troca de mensagens revelada pelo GLOBO, o parlamentar foi alertado por um interlocutor de que o “coro estava comendo nas redes” e orientado a não figurar em nenhum vídeo declarando voto favorável ao ex-ministro da Justiça de Lula.
A mensagem foi enviada após uma imagem de Moro abraçando Dino durante a sabatina repercutir nas redes sociais. Na época, o senador não declarou seu voto contra Dino, o que lhe rendeu críticas. (leia mais)