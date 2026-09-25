Morador de Sarandi morre em acidente de trabalho no dia do aniversário

Um trabalhador morreu após sofrer um grave acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira, 24, em uma empresa de recapagem de pneus localizada na Estrada Guaiapó, em Maringá. A vítima foi identificada como Paulo Guedes, de 56 anos, morador de Sarandi.

O acidente ocorreu justamente no dia do aniversário dele. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, Paulo ficou com o braço direito preso em uma máquina utilizada no processamento e trituração de pneus.

Funcionários da própria empresa perceberam a situação e acionaram imediatamente as equipes de emergência. Viaturas do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do Samu foram mobilizadas e chegaram rapidamente à empresa.

Apesar do atendimento, quando os socorristas chegaram, o trabalhador já estava sem vida. As informações preliminares apontam que o acidente aconteceu na região da máquina onde são descartados os pedaços de pneus após a trituração.

Os pneus usados são colocados em uma esteira, passam pelo equipamento e, depois de picotados, o material é despejado em uma área onde se forma uma pilha. A suspeita inicial é de que Paulo tenha subido nesse ponto para realizar algum tipo de trabalho e, tenha escorregado.

Na sequência, o braço direito teria sido puxado pelo equipamento. Além do grave esmagamento no braço, o trabalhador apresentava queimaduras pelo corpo. A dinâmica exata do acidente ainda deverá ser apurada pelos órgãos responsáveis.

A Polícia Militar isolou o local para preservar a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia. Após os procedimentos, o corpo de Paulo Guedes seria recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A morte ganhou um aspecto ainda mais trágico pelo fato de ter ocorrido justamente no aniversário de 56 anos de Paulo. O trabalhador era morador de Sarandi. Iraci Guedes, irmã da vítima, disse que pretendia cortar um bolo quando Paulo chegasse em casa. (inf André Almenara)