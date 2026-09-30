Política

Onde votam

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Urna Onde votam

O ex-prefeito de Maringá, ex-secretário do Planejamento do Paraná e candidato a deputado estadual, Ulisses Maia (PSD), votará no próximo domingo, no Colégio Santo Inácio, em Maringá, às 10h.

O prefeito de Maringá, Silvio Barros, votará às 9h, na Escola Municipal Professora Benedita Natália Lima, na Avenida Guedner, 3476, Honorato Vecchi. Antes de votar, às 8h, o prefeito acompanhará a votação do irmão, o deputado federal Ricardo Barros, no Colégio Regina Mundi.

O deputado Arilson Chiorato (PT), candidato a deputado federal, vota em Apucarana às 10h no Colégio Estadual Tadashi Enomoto.

O deputado estadual pelo PSD, Evandro Araújo, irá votar no Colégio Anjos Custódios em Marialva às 8h30.

O empresário e candidato a deputado estadual, Evandro Oliveira (Republicanos) vota na parte da manhã, às 9h30, no Colégio Marista em Maringá.

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