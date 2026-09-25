Candidato a presidente em Maringá

Maringá recebe domingo, 27, às 19h, o debate “Soberania nacional, luta anti-imperialista e movimento popular”, com a participação do candidato à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Edmilson Costa, do candidato a deputado federal Ualid Rabah e do candidato a deputado estadual Caê Traven no Auditório Nadir Cancian, da Aduem, na rua Professor Itamar Orlando Soares, 305, em Maringá. O encontro pretende discutir as relações entre soberania nacional, enfrentamento ao imperialismo e organização dos movimentos populares, abordando também questões como trabalho, serviços públicos, cultura, direitos sociais e solidariedade internacional.

Edmilson Costa – Natural de Pedreiras (MA), Edmilson Costa, de 76 anos, é candidato à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro e tem Cleusa Santos como candidata a vice. Economista, doutor pela Unicamp e militante do PCB desde a década de 1970, Costa ocupa atualmente a Secretaria-Geral do partido.

Sua candidatura apresenta o Programa Anticapitalista e Anti-imperialista para o Brasil, registrado pelo PCB para as eleições de 2026. O documento parte da proposta de construção do chamado “Poder Popular” e apresenta o socialismo como objetivo político do partido.

Entre as propostas apresentadas pelo programa estão a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução salarial, e o fim da escala 6×1; a revogação das reformas trabalhista e previdenciária; a reforma agrária; e a recuperação do poder de compra do salário mínimo.

Na área econômica, o PCB propõe a estatização do sistema monetário e financeiro, a retomada para o patrimônio público de empresas estratégicas privatizadas, o fim da autonomia do Banco Central e uma Petrobras integralmente estatal. O programa prevê ainda a ampliação da participação direta da população por meio de conselhos populares e de um orçamento popular deliberativo. Na área dos serviços públicos, o programa defende sistemas integralmente públicos de saúde e educação, além da tarifa zero no transporte coletivo.

Ualid Rabah – Também participa do debate Ualid Rabah, presidente licenciado da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) e candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Rabah tem atuação pública de longa data em defesa dos direitos do povo palestino e tem relacionado a questão palestina aos debates sobre colonialismo, imperialismo e soberania dos povos. Em entrevistas e manifestações públicas, também têm criticado o papel dos Estados Unidos na política para o Oriente Médio e defendido o reconhecimento pleno da soberania palestina.

Caê Traven – O terceiro debatedor será Caê Traven, candidato a deputado estadual pelo Paraná. Natural de Foz do Iguaçu, Traven é produtor cultural, DJ e arte-educador, com trajetória de mais de duas décadas ligada à cultura urbana, ao reggae, ao hip-hop e aos sound systems. É também bacharel em Direito e especialista em Gestão Pública. Sua atuação política tem como alguns de seus eixos a democratização do acesso à cultura, os direitos humanos e o combate ao racismo e à violência contra as populações das periferias. Traven também tem defendido o enfrentamento à violência contra as mulheres e ao feminicídio. Outro tema presente em sua campanha é a revisão da política de drogas. O candidato defende o debate sobre a regulamentação da cannabis para uso adulto e industrial.Campanhas e eleições

Soberania e organização popular – O debate pretende aproximar essas diferentes frentes de discussão a partir de uma questão comum: qual o papel da organização popular na construção e sustentação de um projeto de soberania para o país?

A proposta é discutir temas nacionais e internacionais, das relações econômicas e do controle de setores estratégicos à questão palestina, passando pelos direitos sociais, cultura, política de drogas e violência nas periferias, se relacionam com a disputa pela soberania e com a capacidade de organização e mobilização da população. A atividade é aberta ao público.