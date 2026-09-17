A Sociedade Rural de Maringá prepara para novembro um dos grandes eventos do calendário de Maringá e região. De 27 a 29 de novembro, o Parque Internacional de Exposições recebe a primeira edição do Festival Pé Vermelho, que chega com a proposta de ser o maior festival country do Paraná e reunir, em um mesmo espaço, música, rodeio, agronegócio, gastronomia, turismo, negócios e atrações para diferentes públicos.

A expectativa da organização é receber visitantes de Maringá e da região nos três dias de programação. O Festival é uma iniciativa da Diretoria da Sociedade Rural de Maringá voltada aos associados e à comunidade, criando uma nova opção de entretenimento e convivência no Parque de Exposições.

A proposta é promover a integração de diferentes tribos e culturas, com uma programação que transita do country ao rock, aproximando públicos que têm em comum a paixão pela música, pelos veículos, pelo campo, pela gastronomia e pelo entretenimento.

“Queremos que o Festival seja uma experiência para todos. Quem gosta de rodeio, quem acompanha os veículos, quem gosta de rock, de música country, de churrasco ou simplesmente quer passar um dia com a família vai encontrar espaço dentro do Pé Vermelho. Essa diversidade é justamente uma das características que queremos construir para o evento”, destaca o presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto.

A programação reúne Rodeio de Touros, Campeonato 4×4, Motor Classic Edição Especial Pickups, Arena Moto Experience, exposição de motocicletas, carros antigos e modernos, caminhões e máquinas agrícolas, além de música ao vivo, gastronomia, parque de diversões e espaços destinados a empresas e negócios.

Um dos grandes destaques será o Motor Classic Edição Especial Pickups, que reunirá caminhonetes clássicas, customizadas e utilitários. A programação inclui ainda apresentações musicais, praça de alimentação, ativações de patrocinadores, Área Kids, Drift Kart e simuladores.

A Arena Moto Experience será outro ponto de encontro do Festival, reunindo motociclistas, motoclubes, concessionárias e empresas especializadas em um ambiente dedicado ao universo das duas rodas. Exposições, apresentações culturais, ativações de marcas e áreas de relacionamento fazem parte da proposta.

No esporte, o Festival recebe a grande final do Campeonato Brasileiro Radical 4×4, com a Etapa Rhino Maringá. O espaço terá paddock e camping para as equipes, permitindo ao público acompanhar de perto os bastidores da competição e conhecer os veículos e competidores.

O Rodeio de Touros também terá lugar de destaque na programação, com montaria em touros, prova do laço e prova dos três tambores, levando para a arena a tradição e a emoção ligadas ao campo e à cultura rural.

Um festival para movimentar Maringá

A realização do Festival Pé Vermelho também está ligada à estratégia da Sociedade Rural de Maringá de ampliar a utilização do Parque de Exposições e criar novos eventos capazes de atrair visitantes de diferentes cidades.

O Festival tem potencial para movimentar setores como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços, além de criar oportunidades de exposição, relacionamento e negócios para empresas e marcas participantes.

Na gastronomia, o espaço Churrasco & Cerveja Artesanal vai reunir produtores, cervejarias, restaurantes e empreendedores locais, valorizando os sabores da região e criando um ambiente de convivência para famílias e amigos.

“O Festival Pé Vermelho nasce de uma proposta da nossa diretoria de manter o Parque de Exposições vivo durante todo o ano, com uma agenda permanente de eventos pensados para servir à nossa comunidade. Mais do que ocupar o espaço, queremos criar experiências que movimentem a cidade, valorizem os empreendedores locais, fortaleçam a nossa identidade e fomentem o turismo e a economia de toda a região”, explica a presidente da Sociedade Rural Jovem, Vanessa Vargas e Pinto.

O Festival Pé Vermelho será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2026, no Parque Internacional de Exposições de Maringá, com realização da Sociedade Rural de Maringá.