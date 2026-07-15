Hospital Santa Rita promove encontro com autor de livro sobre os desafios da gestão no SUS

Gestores, lideranças e colaboradores do Hospital Santa Rita participarão, nesta quarta -feira (15), às 17h, do lançamento do livro SUS – A verdade que ninguém conta: Como garantir na Justiça o que o sistema se recusa a pagar, do advogado, empresário, mentor e palestrante Antonio Pedro Indio da Costa. O evento integra a turnê nacional de apresentação da obra.

Especialista em Direito Público, Regulatório e Empresarial, Indio da Costa atua no assessoramento jurídico de hospitais e clínicas conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo da carreira, consolidou experiência em temas relacionados à gestão hospitalar, sustentabilidade financeira e judicialização da saúde, tornando-se uma referência na área.

Com base na experiência do autor ao lado de instituições de saúde, o livro aborda os desafios enfrentados pelos hospitais conveniados ao SUS diante do subfinanciamento da assistência pública, além de discutir caminhos jurídicos para a busca do equilíbrio econômico-financeiro dessas organizações. A publicação também traz reflexões sobre a judicialização da saúde e seus impactos na rotina dos hospitais.

A participação no lançamento faz parte das ações de capacitação e atualização desenvolvidas pelo Hospital Santa Rita para seus gestores e colaboradores. Por atuar exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, a instituição acompanha de perto os temas tratados na obra, que dialogam com a realidade dos hospitais filantrópicos e dos profissionais envolvidos na gestão da assistência pública.