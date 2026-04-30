Jardim Japonês revitalizado

A Prefeitura de Maringá, por meio do Instituto Ambiental de Maringá, entrega no domingo às 9h a revitalização do ‘Jardim Imperial Japonês – Pioneiro Kenji Ueta’ do Parque do Ingá. A reforma contou com investimento de R$ 1,1 milhão.

O atrativo, que já foi visitado por membros da família imperial japonesa, estava fechado desde 2021, e agora passa a ter novo portal de entrada, espaço zen, áreas para piquenique, de contemplação, lago, gazebo, paisagismo e estátua do homenageado. Baseadas em conceitos tradicionais da cultura japonesa, as intervenções visam representar a natureza em miniatura, com foco na harmonia, assimetria e serenidade.

O espaço homenageia o pioneiro de Maringá, o fotógrafo Kenji Ueta. Fundador do estúdio ‘Foto Maringá’, ele registrou por décadas a transformação da cidade, eternizando paisagens e momentos marcantes. Ueta faleceu em 12 de setembro de 2020. O jardim foi inaugurado em 1978, em homenagem a visita do então princípe Akihito, ex-imperador. e sua esposa Michiko, a Maringá, que tem Kakogawa como cidade-irmã naquele país. Em maio, representantes da comunidade nipo-brasileira receberão autoridades japonesas, para o aniversário da cidade.