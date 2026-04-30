Maringá

Jardim Japonês revitalizado

Reforma iniciada há alguns anos foi finalizada e inaugurada

Foto de redação redação30/04/2026
jardim imperial Jardim Japonês revitalizado

A Prefeitura de Maringá, por meio do Instituto Ambiental de Maringá, entrega no domingo às 9h a revitalização do ‘Jardim Imperial Japonês – Pioneiro Kenji Ueta’ do Parque do Ingá. A reforma contou com investimento de R$ 1,1 milhão.

O atrativo, que já foi visitado por membros da família imperial japonesa, estava fechado desde 2021, e agora passa a ter novo portal de entrada, espaço zen, áreas para piquenique, de contemplação, lago, gazebo, paisagismo e estátua do homenageado. Baseadas em conceitos tradicionais da cultura japonesa, as intervenções visam representar a natureza em miniatura, com foco na harmonia, assimetria e serenidade.

O espaço homenageia o pioneiro de Maringá, o fotógrafo Kenji Ueta. Fundador do estúdio ‘Foto Maringá’, ele registrou por décadas a transformação da cidade, eternizando paisagens e momentos marcantes. Ueta faleceu em 12 de setembro de 2020. O jardim foi inaugurado em 1978, em homenagem a visita do então princípe Akihito, ex-imperador. e sua esposa Michiko, a Maringá, que tem Kakogawa como cidade-irmã naquele país. Em maio, representantes da comunidade nipo-brasileira receberão autoridades japonesas, para o aniversário da cidade.

Foto de redação redação30/04/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Secretário Luiz Alves esclarece o acumulo de salário entre Estado e prefeitura

Secretário Luiz Alves esclarece o acumulo de salário entre Estado e prefeitura

28/04/2026
Foto de Oposição vence em Iguatemi

Oposição vence em Iguatemi

26/04/2026
Foto de Casamento coletivo na Expoingá promete ser um dos momentos mais emocionantes da feira

Casamento coletivo na Expoingá promete ser um dos momentos mais emocionantes da feira

24/04/2026
Foto de Prefeitura inicia obras em prol da segurança de pedestres na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições

Prefeitura inicia obras em prol da segurança de pedestres na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições

22/04/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo