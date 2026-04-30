Mudanças na TV

Foto de redação redação30/04/2026
band Mudanças na TV

O comunicador Beija-Flor deixará a apresentação do programa Brasil Urgente a partir do dia 4 de maio. Valdir da Costa Vasconcelos, o Beija, consolidou o horário do informativo por dois anos, e acumulava também o tradicional Beija Flor na TV, no horário do almoço da TV Maringá, e continuará nas manhãs da rádio T, 89,1 FM – das 7h30 às 10h.

A partir desta segunda-feira, o seu final de tarde da Band regional ganha novos comandantes; Leo Junior assume o Brasil Urgente, 18h, para trazer as principais notícias policiais com agilidade, e logo em seguida, às 18h50, Deisy Costa chega com as informações que impactam o seu dia no Band Cidade.

Foto de redação redação30/04/2026
