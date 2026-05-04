Mais refeições e cobertura

O vereador Odair Fogueteiro (PP) não perdeu tempo depois de receber pedidos das pessoas que frequentam o Restaurante Popular do Jardim Alvorada, recentemente.

Duas demandas ficaram muito claras, segundo ele. “A primeira: aumentar de 300 para 400 refeições diárias. A segunda: garantir mais dignidade na espera, com a instalação de cobertura para proteger do sol e da chuva. Porque não é só sobre servir comida. É sobre cuidar de pessoas. Hoje mesmo já estou apresentando os requerimentos para que isso avance”, manifestou-se em rede social.