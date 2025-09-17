Evento da Barraca Universitária é cancelado

Um dos maiores e mais tradicionais eventos do calendário maringaense, a Barraca Universitária teve sua edição adiada para 2026. A grande estrutura seria montada este ano na Rodovia da Moda (PR 317), com programação de shows entre os dias 18 e 21 de setembro. A BU, como é carinhosamente chamada pelo público, movimenta milhares de pessoas e é reconhecida como um dos principais eventos musicais do Sul do Brasil.

“A Barraca Universitária foi adiada para 2026. Por questões relacionadas ao calendário de eventos da cidade, a decisão foi tomada visando o melhor momento para a realização da festa, garantindo assim uma edição à altura da tradição do evento”, destacou a diretora da GMC Eventos, Jany Lima

Ao longo de 20 anos, a Barraca Universitária construiu uma trajetória de sucesso que foi muito além da festa. A grandiosidade do projeto, a organização e a força da marca transformaram a BU em um símbolo da juventude maringaense e do sucesso do ritmo sertanejo.