Sergio Moro também ataca Ademar Traiano que respondeu a altura

(via Blog do Tupan)

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) respondeu os ataques do senador paranaense Sergio Moro, Ademar Traiano publicou resposta nas redes sociais, aumentando a tensão na política paranaense.

Sergio Moro nos últimos meses tretou com o vereador Jairo Tamura (PL), com o deputado estadual Do Carmo (UB), com o deputado federal Felipe Francischini (UB) e nesta semana com o deputado estadual Ney Leprevost (UB) e com o vereador Alexandre Leprevost (UB).

Leia a postagem de Ademar Traiano:

Senador Sergio Moro,

Fui alvo de um ataque de Vossa Excelência, baseado em um acordo legalmente firmado com o Ministério Público do Paraná e homologado pela Justiça, em conformidade com a legislação vigente.

Como ex-juiz federal, o senhor deve (ou, pelo menos, deveria) ser um profundo conhecedor do ordenamento jurídico e, portanto, entende que o acordo de não persecução penal é um instrumento legal, criado justamente para promover soluções consensuais e céleres em casos de menor gravidade. Cabe lembrar que esse instrumento, utilizado por mim, foi introduzido na legislação por iniciativa de Vossa Excelência, quando ocupava o cargo de ministro da Justiça.

Além disso, seu ataque parece refletir um momento de frustração pessoal, especialmente após o resultado desfavorável de sua esposa, Rosangela Moro, nas recentes eleições em Curitiba, algo já mencionado por outras figuras políticas.

Vale lembrar as palavras do deputado Ney Leprevost, que classificou Vossa Excelência como um “traidor contumaz”, relembrando suas inúmeras traições à magistratura, aos seus eleitores e até mesmo a aliados políticos. Além disso, o acusou de ter traído o partido União Brasil ao utilizar 230 mil reais do fundo eleitoral nas redes sociais de sua esposa, promovendo-a de forma pessoal e sem sequer pedir votos para o 44, conduta tipificada como crime pelo art. 354-A do Código Eleitoral.

Por fim, faço um convite ao senhor: vamos juntos a um cartório, onde posso prontamente apresentar minha certidão de antecedentes criminais e civis, que demonstram minha total ausência de processos. Ao contrário, Vossa Excelência, que atualmente figura como réu em processos no Supremo Tribunal Federal, talvez tenha dificuldades em fazer o mesmo. Esse é o verdadeiro compromisso com a transparência que os paranaenses esperam.

Ademar Luiz Traiano