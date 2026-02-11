Denúncia de mau atendimento de hospital de Maringá aos servidores públicos

Em meio ao processo de transição do SAMA, após contrato com um novo hospital prestador, representantes do SISMMAR foram até o hospital Maringá. “Foram identificados atrasos graves no atendimento, inclusive de servidores idosos que aguardaram por horas sentados, sem qualquer medicação ou orientação, sendo atendidos somente após intervenção direta do sindicato junto à direção do hospital,” completou.

Além da demora, o SISMMAR constatou falta de estrutura mínima para os servidores aguardarem atendimento, com pessoas em pé, falhas no sistema de agendamento, consultas remarcadas sem aviso ou orientações e ausência total de informações claras sobre telefones, site ou canais de contato. Também foi denunciado ao sindicato um caso grave de agressão a uma servidora aposentada por profissional do hospital, situação que está sendo rigorosamente apurada, com cobrança de acesso às câmeras de segurança e acompanhamento da Prefeitura.

Em outro caso, um erro simples na data de um atestado médico só foi corrigido após nova intervenção das representantes do SISMMAR, evitando prejuízo à servidora. Os relatos e registros em vídeo feitos pelo sindicato indicam piora no atendimento, que já era limitado nos últimos anos.