Denúncia

Esteves deixa presidência do Sicredi

Empresário, denunciado por assédio, estava na cooperativa havia 20 anos

Foto de redação redação24/03/2026
sicredi mandaguari Esteves deixa presidência do Sicredi

O empresário Agnaldo Esteves renunciou nesta segunda-feira, 23, à tarde a presidência do Sicredi Agroempresarial PR/SP, sediada em Mandaguari. Ele, que preside a cooperativa desde 2006, já tinha se afastado do cargo na quinta-feira de maneira provisória. Em seu lugar assume o vice, José Nialdo Favoreto, que pode convocar eleição. A informação, que deixou a cidade da microrregião de Maringá em polvorosa, é do Portal Agora.

Desde a semana passada, Esteves responde a uma denúncia de assédio, formalizada por uma colaboradora da instituição. A denúncia está sendo investigadas pelo próprio sistema Sicredi e pela Polícia Civil de Mandaguari.

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