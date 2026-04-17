Confira o funcionamento dos serviços municipais em Maringá durante o feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes vai alterar o funcionamento dos serviços municipais nos dias 20 e 21 de abril. Conforme decreto municipal nº 2144/2025, não haverá expediente na segunda, 20, e na terça-feira, 21, Dia de Tiradentes. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, 22, às 8h. Os serviços essenciais funcionam normalmente no período.

Confira o funcionamento dos serviços municipais:

Paço Municipal – O Paço Municipal estará fechado na segunda-feira, 20, e na terça-feira, 21. O atendimento retorna na quarta-feira, 22, às 8h. A mesma regra vale para as secretarias que ficam fora do Paço: Saúde; Limpeza Urbana; Infraestrutura; Proteção e Bem-Estar Animal; Cultura; Esporte e Lazer; Políticas Públicas para Mulheres; Juventude, Cidadania e Migrantes; Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; Instituto Ambiental de Maringá e Mobilidade Urbana, além do Procon e da Agência do Trabalhador.

Educação – Não haverá aula nas escolas municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) na segunda, 20 e na terça, 21. As aulas serão retomadas na quarta-feira, 22. Na Secretaria de Educação, também não haverá expediente na segunda, 20 e terça, 21. O atendimento será retomado na quarta, 22, às 8h.

Saúde – As Unidades do Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital Municipal funcionam normalmente. O Samu mantém o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192). As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Secretaria de Saúde acompanham o funcionamento do Paço Municipal e estarão fechadas nos dias 20 e 21 de abril, retornando na quarta-feira, 22, às 8h.

Proteção à Criança e Assistência Social – Os Conselhos Tutelares Unidade Oeste (44 99104-1296), Unidade Leste (44 99102-5875) e Unidade Centro-Sul (44 99119-0071) estarão de plantão. O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661.

Limpeza Urbana e Infraestrutura – Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. A coleta convencional e a coleta seletiva funcionarão normalmente nos dias 20 e 21 de abril.

Restaurante Popular – Os restaurantes populares de Maringá estarão fechados na terça, 21. Haverá atendimento normal na segunda, 20, e quarta-feira, 22, das 11h às 14h.

Feiras – As feiras funcionam normalmente.

Bibliotecas – As bibliotecas municipais de Maringá seguem o horário do Paço Municipal.

Parques – O Parque do Japão, incluindo o restaurante, o Parque do Ingá e o Parque Alfredo Nyffeler (Buracão) estarão abertos normalmente nos dias 20 e 21 de abril. Como ocorre tradicionalmente aos domingos e feriados, as vias do Parque do Ingá e do Bosque II estarão fechadas para que os pedestres possam aproveitar os espaços no domingo, 19, e na terça-feira, 21. No entorno do Parque do Ingá, o trecho da Avenida São Paulo estará fechado pra o fluxo de veículos das 7h às 19h e no Bosque II, o trecho da Avenida Nóbrega estará fechado das 6h às 17h30. O Parque do Ingá estará fechado para manutenção na quarta-feira, 22.

EstaR – O Estacionamento Rotativo (EstaR) não funcionará na terça-feira, 21. O EstaR funcionará na segunda, 20, e quarta-feira, 22, a partir das 8h.