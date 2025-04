Concurso Garota Country escolhe a Rainha da Expoingá 2025

O Concurso Garota Country, o mais tradicional evento de beleza do mundo country em todo o Paraná, já tem data marcada para sua realização: 26 de abril de 2025, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O concurso, que integra a programação da 51ª Expoingá, acontecerá durante o Baile Country, reunindo representantes do agronegócio e da sociedade maringaense em uma noite de elegância e charme.

A Sociedade Rural de Maringá divulgou as 15 candidatas que disputarão o cobiçado título de Rainha da Expoingá 2025, além das posições de 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje e Preferida dos Internautas. As concorrentes foram escolhidas durante uma seleção prévia e, na passarela, desfilarão em trajes típicos, demonstrando desenvoltura e simpatia, com a comissão julgadora composta por especialistas da área, além do público presente.

As candidatas deste ano são: Maria Eduarda Cardoso Sarraff, Nicolly Espassos de Oliveira, Ana Carolina Christofalo Ferreira, Ana Beatriz Constantino, Stephanny Danielly Pereira, Maria Eduarda Pez Santiago, Mariana de Souza Zucon, Brenda Bernardo da Silva, Yasmim Alves Ramos, Gabriela Melo Macoris, Eduarda Furio, Karen Arinalis, Laisla Rayline Mattos Rodrigues, Jheneffer Thays da Silva Bezerra e Luana Rodrigues Pscheidt.

As Garotas Country desempenham um papel fundamental na Expoingá, representando a beleza e a essência do agro. Elas se apresentam em todos os eventos oficiais da feira organizados pela Sociedade Rural de Maringá e também em diversos espaços do Parque de Exposições, conferindo charme ao evento agropecuário, que anualmente recebe mais de 500 mil pessoas.

O concurso antecede a abertura oficial da feira, que acontecerá de 8 a 18 de maio de 2025, com uma programação diversificada que abrange os setores da agropecuária, indústria, comércio, serviços, cultura e gastronomia. Reconhecida nacional e internacionalmente, a Expoingá é uma das feiras agropecuárias mais movimentadas do país, promovendo negócios, inovação e troca de experiências entre os participantes.