Com liderança do secretário Do Carmo, Agências do Trabalhador serão modernizadas com R$ 54 milhões em investimentos

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, anunciou nesta terça-feira (27) um amplo pacote de investimentos no valor de R$ 54 milhões voltado à modernização da Rede Sine/PR e à ampliação da qualificação profissional em 311 municípios paranaenses. O anúncio foi feito ao lado do governador em exercício, Darci Piana, durante evento em Curitiba que reuniu autoridades, prefeitos e servidores das Agências do Trabalhador de todo o Estado.

Sob a coordenação da Secretaria do Trabalho, a iniciativa representa um marco para a intermediação de mão de obra e a formação profissional no Paraná. Serão beneficiadas 218 Agências do Trabalhador com novos equipamentos, mobiliário e veículos, o que garantirá um atendimento mais moderno, ágil e eficiente à população.

“É um grande feito do Estado. Entregar para o mercado um trabalhador qualificado e pronto. Nossas Agências do Trabalhador são as que mais empregam, e esse investimento vai fazer com que a gente siga ampliando os atendimentos e encaminhando mais pessoas para o mercado de trabalho”, destacou o secretário Do Carmo.

O primeiro eixo do investimento, de R$ 12,9 milhões, será destinado à renovação estrutural das unidades da Rede Sine/PR, com a entrega de 1.523 computadores, 300 notebooks, 232 impressoras e mais de 4.400 itens de mobiliário, entre mesas, cadeiras, armários, geladeiras e micro-ondas. A nova estrutura beneficiará diretamente mais de 1.100 servidores.

Já o segundo eixo do pacote corresponde à nova fase do programa Qualifica Paraná – Unidades Móveis, que receberá um aporte de R$ 40,6 milhões do Tesouro Estadual. Serão ofertadas 622 turmas de cursos profissionalizantes em 311 municípios, totalizando 11.144 vagas. Os cursos, com carga horária de 96 horas, serão ministrados em parceria com o Senai/PR, por meio de 47 carretas-escola equipadas para aulas práticas e teóricas. Os alunos receberão ainda uma bolsa-auxílio de até R$ 1.008, contribuindo com os custos de alimentação e transporte durante o período de formação.

Para o secretário Do Carmo, a ação é estratégica para fortalecer a economia e ampliar oportunidades para os paranaenses. “Esse é um governo que acredita no poder da qualificação e na valorização do trabalhador. Estamos levando estrutura e capacitação para todas as regiões do Paraná, com foco na geração de emprego e renda”, afirmou.

A prefeita de Japurá, Adriana Polizer, elogiou o impacto direto do programa nos pequenos municípios: “Antes era preciso sair da cidade e pagar transporte e curso. Hoje, com o apoio do Estado, é possível se capacitar sem sair do município, e ainda receber uma bolsa. Isso transforma vidas”, disse.

Com esse novo pacote, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, consolida sua atuação como referência nacional em políticas públicas de emprego e capacitação profissional.