Com chegada do Papai Noel e acendimento da iluminação, abertura da Maringá Encantada 2025 ocorre neste sábado

O clima de Natal toma conta da cidade neste sábado, 6, com a abertura oficial da Maringá Encantada 2025. A programação, organizada pela Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo (Saet) com apoio de outras secretarias, começa às 20h, na Praça da Catedral, e promete encantar moradores e visitantes com a chegada do Papai Noel, acendimento da iluminação natalina e apresentação da Orquestra do Sesc.

A edição deste ano tem como foco o retorno das atividades ao Centro da cidade, parcerias com o comércio e empresas privadas, valorização de artistas locais e o fortalecimento das ações solidárias por meio do Pra Somar. “Além de despertar o entusiasmo das famílias e reforçar o espírito natalino, o início da Maringá Encantada impulsiona a economia local e fortalece o turismo”, afirma o secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Anníbal Bianchini.

Após a chegada do Papai Noel, a Orquestra do Sesc sobe ao palco com um repertório especial preparado para a noite de estreia. “Nos sentimos honrados pelo convite de tocar na abertura oficial das festividades de Natal na cidade”, declara o maestro da Orquestra Sesc, Érico Bondezan. A orquestra é formada por estudantes de música que fazem parte de um projeto social em educação musical. “Para os jovens, será um grande desafio tocar para um público grande que estará presente no evento”, diz.

A programação da Maringá Encantada 2025 ainda reúne a Vila Gastronômica e Vilas do Artesanato na Avenida Getúlio Vargas, além da pista de patinação no gelo na Avenida Mandacaru, o parque de diversões em frente ao Terminal Urbano e a Vila do Papai Noel na Praça Napoleão Moreira. Também haverá cantatas, caravanas pelos bairros, trenzinho e carreta natalina.

O acendimento das luzes no Parque no Japão será realizado no domingo, 7. Nos distritos de Iguatemi e Floriano, a chegada do Papai Noel será nos dias 16 e 17 de dezembro, respectivamente.

Iluminação – Receberão iluminação natalina as avenidas Brasil; Getúlio Vargas; Paraná; das Palmeiras; Duque de Caxias; Herval; Humaitá; Mauá; João Paulino Vieira Filho; Mandacaru; Prudente de Moraes; São Paulo; Tiradentes; Tuiuti; Riachuelo; e XV de Novembro. Também receberão luzes natalinas as ruas Joubert de Carvalho; Néo Alves Martins; Piratininga; Santos Dumont; Travessa Jorge Amado; e Otávio Perioto, além de praças da cidade. O Parque do Japão também reunirá decoração e apresentações natalinas.

Nos distritos de Floriano e de Iguatemi, serão decoradas com a iluminação natalina, respectivamente, a Avenida Antonio Santiago Gualda e a Praça Nossa Senhora Aparecida, além da Avenida Antônio Bortolotto e a Praça Luiz Moreira de Carvalho. As principais praças dos distritos também receberão brinquedos.