Cliente inocente e barbeiro são mortos a tiros; criminosos foram registrados por câmera de segurança

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que criminosos chegaram à barbearia onde ocorreu o ataque que terminou na morte de Jhonatan Marcelo Regolati Rodrigues, de 31 anos, e do cliente Evaldo Gomes de Araújo, de 36 anos, na Avenida Tuiuti, em Maringá.

Pelas imagens, é possível ver um Ford Fusion preto parando próximo ao estabelecimento. Em seguida, o passageiro desce do veículo, entra na barbearia e efetua diversos disparos contra o barbeiro. Durante a ação, um dos tiros acabou atingindo o cliente Evaldo, que não resistiu.

Evaldo estava no local cortando o cabelo no momento do crime. Ele era casado, deixa a esposa grávida e um filho de 8 anos. Ao receber a notícia da morte do marido, a esposa entrou em estado de choque e precisou de atendimento por equipes do Samu.

De acordo com informações apuradas, o criminoso usava moletom com capuz e estava armado com uma pistola calibre .380, efetuando cerca de 15 disparos dentro da barbearia.

O barbeiro Jhonatan Marcelo, que seria o alvo do ataque, também foi atingido várias vezes e morreu ainda no local. Informações preliminares apontam que ele possuía antecedentes criminais e vinha recebendo ameaças.

A Polícia Civil informou que duas possíveis motivações para o crime já foram levantadas, mas não serão divulgadas neste momento para não atrapalhar as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso segue sendo investigado, e até o momento os autores não foram identificados. (inf Plantão Maringá)