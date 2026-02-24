Cidadã benemérita

A Câmara Municipal de Maringá realizou ontem sessão solene para a entrega do título de cidadania benemérita à reitora Solange Munhoz Arroyo Lopes, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a educação e o desenvolvimento do município.

A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Neto (Agir), líder do Governo na Câmara, que ressaltou a trajetória sólida e o compromisso público da homenageada com a formação educacional em diferentes frentes.

Solange Lopes possui um currículo de destaque na área da educação, além de sua passagem pela Secretaria Municipal de Educação, onde liderou projetos e políticas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à valorização dos profissionais da área.

Ao longo de sua trajetória, Solange construiu uma história marcada pela dedicação à formação acadêmica, à gestão educacional e ao fortalecimento das instituições de ensino, impactando positivamente gerações de estudantes e profissionais.

A sessão solene contou com a presença de autoridades, familiares, amigos e representantes da comunidade, que prestigiaram a homenagem e celebraram uma trajetória que honra e contribui para o crescimento de Maringá.