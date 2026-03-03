Casa da Criança fechada pela prefeitura de Maringá segue abandonada

A Casa da Criança, localizada na Avenida Sophia Rasgulaeff (Jardim Alvorada), teve suas atividades encerradas em dezembro de 2025 por decisão judicial devido a irregularidades estruturais e de gestão. Mais da metade das 65 crianças e adolescentes foram atendidas pelo município para realocação.

Os menores que não foram atendidos na realocação, foi devido ao novo endereço escolar ser muito longe de suas casas, motivo pelo qual os pais ou responsáveis não tinham opção de locomoção ou tempo para deslocamento com as crianças. O local se encontra abandonado e servindo de abrigo para moradores de rua e uso de drogas, o prédio tem diversos focos de dengue.