Justiça

Campanha de selinhos de desconto de supermercados é barrada pelo Ministério Público

MPPR e Defensoria recomendam que rede de supermercados interrompa campanha de selos para aquisição de pelúcias

Foto de redação redação12/08/2025
mufatto smurfs Campanha de selinhos de desconto de supermercados é barrada pelo Ministério Público

Ministério Público do Paraná – por meio das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Curitiba (1ª e 2ª), de Toledo e de Cascavel e da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba – e a Defensoria Pública do Estado, a partir do Núcleo de Infância e Juventude, recomendaram a  rede de supermercados Muffato com atuação em municípios do Paraná e de São Paulo a imediata interrupção de uma “campanha de selos para aquisição de bonecos de pelúcia”. O documento solicita “a substituição destes por produtos destinados ao público adulto, sem prejuízo aos consumidores, e sem prejuízo de eventual venda direta desses brinquedos nos estabelecimentos da rede de forma não abusiva”.

A recomendação, recebida pela rede de supermercados na semana passada, considera o forte apelo infantil dos personagens representados pelos bonecos para induzir ao consumo e solicita também a imediata interrupção da veiculação de todas as propagandas relacionadas à campanha de troca de selinhos pelas pelúcias em todas as mídias (rádio, jornais, televisão, sessões de cinema, internet, redes sociais, etc.) e também dentro dos estabelecimentos da rede de supermercados.

Segundo o documento, em caso de venda direta das pelúcia nas lojas da rede, pretende-se que o estabelecimento também se abstenha de usar quaisquer expedientes de publicidade abusiva ao público infantil (sem estratégias ilícitas, inclusive a venda casada).

Prazo – O MPPR e a Defensoria concederam prazo para que a empresa preste informações escritas sobre o atendimento ou não da recomendação, ressaltando que o não cumprimento injustificado poderá levar à adoção das medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para a defesa dos direitos das crianças.

Justificativa – A recomendação é embasada em procedimento administrativo instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Curitiba, no qual foi apurado que a rede de supermercados iniciou campanha publicitária de venda de pelúcias de personagens infantis mediante a acumulação de selos decorrentes de compras: a cada R$ 25,00 gastos nas lojas da rede, ganha-se um selo, e com 60 selos mais R$ 19,90 adquire-se um dos bonecos de pelúcia, tendo como produtos aceleradores para mais aquisição de selos alimentos ultraprocessados e com alto índice de açúcar.

Ao fazerem a recomendação, Ministério Pública e Defensoria consideram que a campanha afronta o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que proíbe em seu artigo 37, parágrafo 2º, toda publicidade enganosa ou abusiva que, entre outras coisas, aproveite-se da deficiência de julgamento e experiência da criança. Também fere a Resolução 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que considera abusivas promoções com distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis com apelos ao público infantil. Além disso, MPPR e Defensoria citam que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ilicitude e abusividade de publicidade indireta para crianças de produtos infantis mediante venda direta para adultos em contexto de marketing que usa ou manipula o universo lúdico infantil.

O documento ainda sustenta que a campanha não está adequada ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que condena publicidade indireta contratada que empregue crianças, elementos do universo infantil ou outros artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção desse público específico, qualquer que seja o veículo utilizado. Por fim, a recomendação levou em conta que as pelúcias da campanha estão em alta na mídia por causa das propagandas sobre o lançamento de um novo filme com tais personagens.

Etiquetas
Foto de redação redação12/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Primeira Turma do STF julga procedente, de forma unânime, reclamação feita pelo advogado maringaense Kim Rafael Serena Antunes

Primeira Turma do STF julga procedente, de forma unânime, reclamação feita pelo advogado maringaense Kim Rafael Serena Antunes

06/08/2025
Foto de Presidente da Câmara de Maringá confirma ao Ministério Público que não acatará recomendação e manterá a criação de 25 novos cargos comissionados

Presidente da Câmara de Maringá confirma ao Ministério Público que não acatará recomendação e manterá a criação de 25 novos cargos comissionados

30/07/2025
Foto de Resposta a nota do hospital psiquiátrico

Resposta a nota do hospital psiquiátrico

26/07/2025
Foto de Ministério Público recomenda que presidente da câmara arquive, anule ou revogue projeto que cria cargos comissionados

Ministério Público recomenda que presidente da câmara arquive, anule ou revogue projeto que cria cargos comissionados

24/07/2025
Botão Voltar ao topo