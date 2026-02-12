Amigos da Imprensa

“Foram quase 3 anos de convivência nos quais fui acolhida, aprendi muito e ganhei uma nova família!” Com este post em seu Instagram, a comentarista política Regeane Guzzoni, se despediu do informativo matinal da rádio Jovem Pan Maringá. Sua participação diária no Jornal da Manhã marcou a audiência com opinião e comentários da área da política regional e nacional.

Guzzoni já recebeu convites de emissoras de rádio e estuda as novas propostas, mas mantém a apresentação do quadro “Mulheres na Política” no Paraná Notícias da TV Maringá/Band.