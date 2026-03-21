Rádio Clube FM retoma tradição esportiva, com transmissões de jogos e novo programa sobre futebol

A Rádio Clube FM de Curitiba estreia na próxima quinta-feira, dia 19 de março, a nova fase da programação esportiva da emissora pioneira nas transmissões de futebol no Paraná. Sob o comando do jornalista esportivo Marcelo Fachinello, a iniciativa marca a retomada de uma tradição histórica da emissora na cobertura esportiva do estado. Além da transmissão de jogos, a Rádio vai lançar o programa Futebol Clube, que irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, sob o comando do jornalista Adilson Arantes.

Segundo o diretor artístico da Rádio Clube FM, Arnaldo Fraga, a decisão de retomar o futebol na emissora está diretamente ligada à história da rádio no esporte. “A Rádio Clube sempre teve uma relação muito forte com o esporte paranaense, especialmente com o futebol. Foi pioneira nas transmissões no estado, ainda na década de 1930. Retomar essa tradição é também uma forma de reconectar a emissora com esse público apaixonado e reforçar a identidade regional da cobertura esportiva”, afirma.

Além do programa diário, a emissora voltará a transmitir partidas dos principais clubes da capital. Estão previstas coberturas dos jogos do Athletico Paranaense e do Coritiba, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, além das partidas do Paraná Clube, que joga a Segundona do Campeonato Paranaense.

A primeira transmissão será do próximo Athletiba, no domingo, dia 22 de março, às 16h, na Arena da Baixada. O confronto tem forte simbolismo para a emissora: foi justamente o clássico entre Athletico e Coritiba, em 1934, o primeiro jogo transmitido pela Rádio Clube do Paraná, antiga RB2.

A partir da década de 70, a emissora cobriu eventos como Copas do Mundo, Copa América, Libertadores e Mundiais de Clubes. Ao longo da história, passaram pela Clube locutores e comentaristas como Lombardi Júnior, Carneiro Neto, Aírton Cordeiro, Nelinton Rosenau, Alfredo Ribeiro, Silvio de Tarso e Capitão Hidalgo. Em 2007, após mais de 70 anos de transmissões esportivas, a rádio encerrou a cobertura do futebol.

De acordo com o diretor-geral da Rede Evangelizar de Comunicação, José de Melo, a proposta da nova programação é resgatar o legado histórico da emissora e valorizar o futebol regional e a conexão entre o esporte e o rádio. “A emissora tem relevância na história do futebol paranaense e um enorme alcance no estado. Por décadas, grandes vozes da narração esportiva passaram pela Clube e ajudaram a contar essa história. Queremos agora escrever um novo capítulo, trazendo novamente essa emoção para os ouvintes”, destaca.

A nova equipe esportiva reúne cerca de 15 profissionais, entre narradores, comentaristas, repórteres e equipe técnica. A proposta é equilibrar experiência no rádio esportivo com novos talentos, garantindo uma cobertura dinâmica e próxima do torcedor.

A nova programação esportiva da Rádio Clube também marca o retorno ao rádio do jornalista Marcelo Fachinello, que tem mais de 20 anos de experiência na apresentação de programas esportivos e transmissões ao vivo de futebol. “Estou voltando para um lugar que sempre teve tradição no futebol. Conseguimos reunir uma equipe qualificada para levar informação e transmissões esportivas de qualidade para os ouvintes e também para o público nas redes sociais”, afirma.