Flávio Mantovani tem candidatura a deputado estadual confirmada na Convenção do PSD

Flávio Mantovani (PSD) teve sua candidatura a deputado estadual pelo Paraná confirmada neste sábado, 25, durante a Convenção Estadual do PSD Paraná 2026, realizada no Paraná Clube, Espaço Torres, em Curitiba.

O evento reuniu lideranças de todo o estado e oficializou o time de candidaturas do partido para as eleições de 2026. Vereador em Maringá, Mantovani chega à convenção com um histórico de projetos que já viraram lei. Entre eles está a Lei dos Fios, que trata da retirada de fiação irregular das vias urbanas, e o programa Procon por Todos, voltado à defesa do consumidor.

Na área do bem-estar animal, Mantovani construiu, por meio de política pública estruturada em lei, um modelo técnico de gestão que hoje é reconhecido como referência, com protocolos de atuação que vão do controle populacional à fiscalização de maus-tratos, passando pela integração entre poder público e sociedade civil organizada.

Não se trata de iniciativa pontual: é uma política de Estado municipal, testada, com resultado mensurável em Maringá e estrutura replicável para os demais 399 municípios do Paraná, o que consolida sua autoridade no tema dentro e fora do estado.

A confirmação da candidatura ocorre com apoio declarado do governador Ratinho Junior e das principais lideranças estaduais do PSD, partido que administra atualmente 201 das 399 prefeituras do Paraná, a maior capilaridade municipal entre os partidos do estado. “Este é um momento importante para o Paraná. Vamos ao lado do governador Ratinho Júnior e de todo o nosso time mostrar que o estado quer seguir unido, trabalhando pelo desenvolvimento de cada um dos nossos municípios“, afirmou Flávio Mantovani.

Com a candidatura confirmada, Mantovani passa a integrar oficialmente a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nas eleições de outubro de 2026.