Lideranças participam de encontro promovido por Luiz Neto com Silvio Barros e Ricardo Barros

O vereador e líder do Governo na Câmara de Maringá, Luiz Neto (Agir), promoveu na noite da última quinta-feira, 23, um grande encontro político que reuniu mais de 400 lideranças comunitárias, religiosas, empresariais e representantes de diversos bairros da cidade. Mesmo com a forte chuva, o evento registrou expressiva participação e contou com a presença do prefeito Silvio Barros e do deputado federal Ricardo Barros (PP).

O encontro teve como principal objetivo apresentar um balanço das ações desenvolvidas pelo mandato de Luiz Neto, reforçar o diálogo com as lideranças que acompanham o trabalho do vereador e discutir os próximos desafios para o desenvolvimento de Maringá.

Durante sua fala, Luiz Neto destacou que seu mandato tem sido construído com presença nos bairros, diálogo permanente e compromisso com resultados concretos para a população.

O vereador também reafirmou seu alinhamento com a gestão do prefeito Silvio Barros, destacando que a parceria entre Executivo e Legislativo tem permitido acelerar importantes entregas para a cidade.

Já o prefeito Silvio Barros apresentou ações em andamento e projetos previstos para os próximos meses, reforçando a importância da união entre as lideranças para manter o ritmo de desenvolvimento de Maringá.

O deputado federal Ricardo Barros também participou do encontro, falou sobre investimentos destinados ao município ao longo dos últimos anos e reafirmou sua disposição em continuar colaborando com o crescimento da cidade.

Além do caráter político, o evento teve um tom de prestação de contas e aproximação com a comunidade, reunindo representantes de diferentes regiões de Maringá em um ambiente de diálogo sobre o presente e o futuro do município.