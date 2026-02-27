Avaliação do ProGov foi melhor em 2024

As notas de 2025 do Programa de Avaliação de Contas Municipais (PROGOV), realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), mostram que a gestão Silvio Barros à frente da Prefeitura de Maringá tem sido um retrocesso na eficiência e transparência.

Comparada com as notas de 2024, o mau desempenho é incontestável – todos os indicadores tiveram queda. Saúde caiu 1,23 ponto, para nota 7,30. Assistência social despencou para 5,93 (2 pontos a menos); Administração financeira recebeu nota 7,82 (diminuição de 0,52 ponto); Previdência desceu um centésimo. Educação teve queda de meio ponto (8,16). E a Transparência desceu 0,11 ponto (nota 9,59).

Em 2024, o Progov apontava as seguintes notas (de 0 a 10) para Maringá em 6 quesitos: Educação (8,66), Saúde (8,53), Assistência Social (7,93), Administração Financeira (8,34), Previdência (8,67) e Transparência, Controle e Relacionamento (9,70).

Esta é a primeira vez, desde o lançamento do PROGOV pelo TCE, em 2022, que o município tem quedas em todos os seis quesitos analisados pelo Tribunal. De 2022 a 2024, o histórico era de altas nas notas, com decréscimos pontuais em um ou outro indicador. Nunca se registrou também quedas de mais de um ponto nas notas desde o início da avaliação, como aconteceu agora na Saúde e Assistência Social.

Como o Progov é instrumento para a avaliação das contas municipais, a administração Silvio Barros terá problemas na prestação de contas de 2025 junto ao TCE-PR, por conta das várias notas em queda, algumas delas muito acentuadas.

Duas novas notas surgiram neste ano no Progov, que agora conta com oito indicadores: Aquisições e Contratações (Maringá recebeu 5,57) e Meio-ambiente (6,46).