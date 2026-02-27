EconomiaMaringá

Avaliação do ProGov foi melhor em 2024

Foto de redação redação27/02/2026
paco municipal maringa Avaliação do ProGov foi melhor em 2024

As notas de 2025 do Programa de Avaliação de Contas Municipais (PROGOV), realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), mostram que a gestão Silvio Barros à frente da Prefeitura de Maringá tem sido um retrocesso na eficiência e transparência.

Comparada com as notas de 2024, o mau desempenho é incontestável – todos os indicadores tiveram queda. Saúde caiu 1,23 ponto, para nota 7,30. Assistência social despencou para 5,93 (2 pontos a menos); Administração financeira recebeu nota 7,82 (diminuição de 0,52 ponto); Previdência desceu um centésimo. Educação teve queda de meio ponto (8,16). E a Transparência desceu 0,11 ponto (nota 9,59).

Em 2024, o Progov apontava as seguintes notas (de 0 a 10) para Maringá em 6 quesitos: Educação (8,66), Saúde (8,53), Assistência Social (7,93), Administração Financeira (8,34), Previdência (8,67) e Transparência, Controle e Relacionamento (9,70).

Esta é a primeira vez, desde o lançamento do PROGOV pelo TCE, em 2022, que o município tem quedas em todos os seis quesitos analisados pelo Tribunal. De 2022 a 2024, o histórico era de altas nas notas, com decréscimos pontuais em um ou outro indicador. Nunca se registrou também quedas de mais de um ponto nas notas desde o início da avaliação, como aconteceu agora na Saúde e Assistência Social.

Como o Progov é instrumento para a avaliação das contas municipais, a administração Silvio Barros terá problemas na prestação de contas de 2025 junto ao TCE-PR, por conta das várias notas em queda, algumas delas muito acentuadas.

Duas novas notas surgiram neste ano no Progov, que agora conta com oito indicadores: Aquisições e Contratações (Maringá recebeu 5,57) e Meio-ambiente (6,46).

Etiquetas
Foto de redação redação27/02/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Gestão Silvio Barros derruba otimismo entre empresários

Gestão Silvio Barros derruba otimismo entre empresários

25/02/2026
Foto de Projeto que denomina Ópera Oscar Niemeyer é aprovado em primeira discussão na Câmara de Maringá

Projeto que denomina Ópera Oscar Niemeyer é aprovado em primeira discussão na Câmara de Maringá

24/02/2026
Foto de Cidadã benemérita

Cidadã benemérita

24/02/2026
Foto de Prefeitura tenta lacrar nas redes sociais e leva invertida de críticas

Prefeitura tenta lacrar nas redes sociais e leva invertida de críticas

21/02/2026
Botão Voltar ao topo