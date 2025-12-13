Atrações canceladas

Por causa da tempestade da tarde-noite de ontem, 12, algumas atrações da Maringá Encantada foram canceladas, incluindo o Parque do Japão, Vila do Papai Noel, Vila Gastronômica, Food Trucks, Vila do Artesanato e as caravanas. As atrações culturais que estavam previstas serão reagendadas.

As equipes das secretarias de Limpeza Urbana e Infraestrutura e da Defesa Civil atenderam as ocorrências relacionadas à tempestade, que atingiu parte da decoração natalina. Algumas delas, nas imediações da praça da Catedral, chegaram a atingir alguns veículos.