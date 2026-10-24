Acidente

Motorista tenta evitar colisão com ônibus do transporte coletivo e sofre acidente

Foto de redação redação24/10/2026
acidente Motorista tenta evitar colisão com ônibus do transporte coletivo e sofre acidente

Um motorista de mais de 60 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente na noite de sexta-feira, 23, na Rua Sidinéia Maria Portes Name, no Jardim Olímpico, em Maringá. O automóvel Volkswagen Gol que ele conduzia acabou tombando depois de atingir um Citroën que estava estacionado.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do Gol trafegava pela rua quando se deparou com um ônibus do transporte coletivo Cidade Canção, que seguia no sentido contrário. Como a via é bastante estreita, o condutor do Gol teria tentado desviar do coletivo para evitar uma colisão.

Durante a manobra, entretanto, acabou atingindo um Citroën que estava estacionado. Com o impacto, o Gol tombou na pista. Populares que estavam nas proximidades presenciaram o acidente e rapidamente se mobilizaram para ajudar o motorista.

O homem foi retirado do interior do veículo por pessoas que estavam no local. Apesar do susto e da posição em que o automóvel ficou, o condutor sofreu apenas um corte na região da testa. Ele recusou atendimento e, por esse motivo, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu não foram acionadas. (inf André Almenara)

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