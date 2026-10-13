Carro com sete pessoas, duas no porta-malas, bate contra contêiner em Maringá; motorista de 19 anos e adolescente são intubadas

Um gravíssimo acidente de trânsito deixou sete jovens feridos na madrugada desta terça-feira, 13, na Avenida Brasil, nas proximidades da Igreja São José, em Maringá. O veículo em que as vítimas estavam bateu contra um contêiner de entulho carregado com restos de concreto em uma obra. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a condutora do automóvel, de 19 anos e um adolescente de 15 anos, passageiro que estava no banco traseiro, sofreram ferimentos gravíssimos e precisaram ser intubados ainda no local do acidente.

O passageiro do banco dianteiro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. Outras duas pessoas que estavam no banco traseiro tiveram ferimentos leves. Dois adolescentes que viajavam no porta-malas do veículo também ficaram feridos. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Maringá. A ocorrência mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

A mãe da condutora, esteve no local da ocorrência. Segundo o relato, a filha havia saído de casa dizendo que dormiria na residência de uma amiga. Por volta das 23h, ela chegou a enviar uma fotografia do carro estacionado na garagem. Entretanto, por volta das 0h40, a mãe recebeu uma ligação de um amigo da filha informando sobre o acidente.

Os jovens estavam em uma tabacaria na Avenida São Paulo e haviam acabado de deixar o estabelecimento antes da colisão. Ainda segundo relatos de amigos, a condutora não teria consumido bebida alcoólica. A informação inicial repassada sobre o atendimento também indicava que ela não apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Testemunhas afirmaram que o veículo seguia pela avenida fazendo zigue-zague antes de rodar e atingir o contêiner de entulho. Com a força do impacto, a estrutura, que estava carregada de concreto, chegou a ser arrastada por aproximadamente um metro. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há informações atualizadas sobre a evolução do quadro clínico das vítimas. (inf Plantão Maringá)