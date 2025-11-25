Maringaense é morto a tiros na cidade de Mandaguaçu

O crime de homicídio ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 24, na Rua Nestor Volpato, no Jardim Santa Rosa, em Mandaguaçu. Guilherme Luiz Calixto, de 26 anos, foi assassinado a tiros quando chegou em uma residência acompanhado de uma mulher que seria sua namorada.

Uma câmera de segurança mostra Guilherme pilotando uma moto e na garupa a mulher. Depois que o casal entra no imóvel, o atirador que já estaria aguardando seu alvo nas proximidades invade a casa e atira contra a vítima.

Testemunhas relataram que a mulher saiu correndo do imóvel logo após os disparos. A Polícia Militar de Mandaguaçu localizou uma pistola calibre 380 enrolada em um pano próximo do corpo de Guilherme. Populares contaram que o atirador teria deixado cair a arma durante a fuga.

A Polícia Civil de Mandaguaçu já iniciou uma investigação. Um veículo vermelho teria sido visto nas proximidades do local do crime. Outras imagens de câmeras serão analisadas pela polícia. Guilherme Calixto trabalhava e morava na cidade de Maringá. (inf André Almenara)