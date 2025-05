Aeroporto de Maringá ultrapassa Londrina em número de embarques e voos

Com investimentos da Prefeitura, o Aeroporto de Maringá ultrapassou Londrina em número de embarques no primeiro trimestre deste ano. Levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontou que o Aeroporto de Maringá registrou 90.820 embarques entre janeiro e março deste ano, aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número é maior que o registrado pelo Aeroporto de Londrina, que teve 90.246 embarques. Atualmente, Maringá tem 25% mais voos que o Aeroporto de Londrina, que historicamente sempre foi considerado um hub de voos regionais.

No primeiro quadrimestre deste ano, entre janeiro e abril, o Aeroporto de Maringá registrou fluxo de 236.330 passageiros, entre embarques e desembarques. O resultado é o melhor na história do Aeroporto para o mês de abril e representa o melhor primeiro quadrimestre em nove anos. Em comparação com abril do ano passado, o número de passageiros teve crescimento de 12%.

O superintendente do Aeroporto de Maringá, Gustavo Vieira, destaca que o excelente desempenho consolida a posição estratégica do aeroporto como hub regional em expansão. “Estamos desenvolvendo um trabalho importante para atração de novas rotas, incremento da malha aérea e melhoria da experiência do passageiro. Um aeroporto mais robusto representa serviços aéreos melhores aos maringaenses e receitas para investimentos do município “, diz. Ele também lembra que os resultados demonstram o fortalecimento dos negócios e da economia local e regional, principalmente do setor do agronegócio e das cooperativas de crédito.

Em abril deste ano, foram 349 voos no Aeroporto de Maringá, contra 333 no ano passado. A Latam Airlines lidera o crescimento de embarques e desembarques, além de incremento na oferta de voos. “Nossa estratégia agora é intensificar o diálogo comercial com as companhias para manter e melhorar o desempenho. Para isso, as obras que vão ampliar o processamento de passageiros na sala de embarque são essenciais”, afirma o superintendente do Aeroporto.

Com foco na modernização e garantia de mais conforto aos passageiros, a Prefeitura de Maringá iniciou obras na sala de embarque do Aeroporto de Maringá. As intervenções, que incluem a instalação de e-gates (portões eletrônicos), vão ampliar o processamento de passageiros, garantir mais agilidade aos embarques e evitar a formação de filas. Além disso, o município realiza a reforma de todos os banheiros do local. As obras têm investimento de cerca de R$ 1 milhão, com recursos próprios de receitas do aeroporto.

O município também rentabilizou o Aeroporto, com o fechamento do maior contrato comercial da história, no valor de R$ 5,7 milhões, para instalação da primeira sala VIP, e finaliza a licitação para a segunda sala VIP do aeroporto. A Prefeitura de Maringá também trabalha na busca de recursos dos governos federal e estadual para realização das obras de ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto.