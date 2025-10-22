Maringá sedia o Agrienergy Summit 2025 — segundo dia debate inovação e sustentabilidade no Agro 5.0

O Agrienergy Summit 2025 prossegue nesta quinta-feira, 23, no Sicredi Dexis, em Maringá, reunindo produtores rurais, empresas de tecnologia, investidores, autoridades e instituições de ensino para discutir os rumos do Agro 5.0 — uma agricultura mais conectada, eficiente e sustentável.

O segundo dia do congresso traz painéis sobre energias renováveis, ESG, aviação agrícola, conectividade e governança sustentável, com especialistas nacionais e internacionais. O evento consolida o Paraná como um dos principais polos de inovação e desenvolvimento tecnológico do agro no país.

“O Agrienergy Summit conecta os protagonistas que estão moldando o futuro da agricultura. É um ponto de encontro para quem acredita em um campo mais inteligente e sustentável”, destaca Fabiane Schneider, idealizadora do evento e diretora da Schneider’s Eventos.

Nesta quinta-feira, 23, às 16h30, a presidente da Rural Jovem, Vanessa Vargas e Pinto será mediadora do painel Mulheres Agrienergy – Inovação e Sustentabilidade nas Fazendas Inteligentes.

Tema: O Papel das Mulheres no Agro 5.0

Painelistas:

* Silvia Souss Resende – NaturLux Consultoria

* Jéssika Angelotti Mendonça – BASF

* Roseli Celestino – Sindicato Rural de Maringá

Data: 22 e 23 de outubro de 2025

Local: Sicredi Dexis – Maringá (PR)

Inscrições gratuitas: www.agrienergy.com.br