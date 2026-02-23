Votou contra mas mudou de opinião

Por Angelo Rigon;

A informação é do Maringá Post: o vereador José Angelo Salgueiro (Podemos), um dos sete que haviam votado contra o projeto da presidente da Câmara, Marjorie Catherine Capdbosq, criando 35 novos cargos comissionados, indicou o quinto assessor. Ele vinha sendo cobrado por apoiadores de sua campanha por ter votado contra o aumento de gastos com pessoal no Legislativo.

Salgueiro, assim, torna-se o terceiro a ter votado contra e se aproveitado do cargo a mais. A primeira a nomear o quinto assessor apesar de ter se manifestado contra foi a bolsonarista Giselli Bianchini (PP), que liderou atos antidemocráticos defronte o Tiro de Guerra. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues (PDT) manteve seus quatro assessores, mas trocou um de gabinete pelo assessor parlamentar, cujos vencimentos são maiores que os demais. Também Mario Verri (PT) optou por dar a um assessor o valor do cargo criado no ano passado, depois de muita polêmica. Nesses dois casos, os assessores que ganhavam R$ 7.365,83 foram substituídos pelos que ganham R$ 9.748,85.

A ex-vereadora Cristianne Costa Lauer (Novo) e os vereadores Daniel Malvezzi (Novo) e Mario Hossokawa (PP) foram os outros que votaram contra a criação dos cargos; Lauer foi cassada e substituída pelo Professor Pacífico. Já a vereadora Akemi Nishimori (PSD), que votou a favor, ainda não nomeou o quinto assessor, o que deve ocorrer em breve.