Viniltagem sorteia toca-discos em feira em Maringá

Quem comprar na feira Viniltagem no próximo fim de semana em Maringá concorrerá ao sorteio de um toca-discos. Evento será nos dias 18 e 19 de abril, no Condor da avenida Colombo, 3404, próximo ao viaduto Tuiuti.

O cliente ganhará um cupom a cada R$ 100 em compras. O aparelho sorteado será um SD LP Generic, portátil, com alto falante embutido, USB e gravador em MP3. Novo, na caixa.

Serão milhares de discos, novos e usados, com compra, venda e troca. Também terá CDs, DVDs, miniaturas, camisetas e acessórios. Confira os expositores no Instagram @viniltagem

A Viniltagem é a feira de discos mais regular no Sul do país. Foram mais de 40 eventos em 2025. Destaque está no acervo com discos que não tem em nenhuma loja ou feira no Paraná.

VINILTAGEM

– 18 de abril, sábado, entre 9h e 20h

– 19 de abril, domingo, entre 10h e 19h

Hipermercado Condor avenida Colombo, 3404, próximo ao viaduto Tuiuti, Maringá

Entrada grátis