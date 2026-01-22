Vídeo mostra André Esteves e Pastore em encontro com Toffoli em resort

O ministro do Supremo Tribunal Federal José Dias Toffoli utiliza o resort Tayayá, em Ribeirão Claro (PR), para receber empresários, banqueiros e políticos.

Imagens obtidas pela coluna Andreza Matais mostram um desses encontros. Na cena, Toffoli aparece com camiseta azul-escura, bermuda cáqui e chinelos.

O ministro aguarda os convidados em uma área reservada dos jardins do resort. O local fica às margens da represa de Xavantes, na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo.

No heliponto em frente a Toffoli, aterrissa um Eurocopter AS365 Dauphin, da fabricante francesa Airbus. O prefixo é PT-PCT — referência ao nome do banco de investimentos BTG Pactual.

De dentro da aeronave descem dois homens. Primeiro, o empresário Luiz Pastore, dono do grupo metalúrgico Ibrame. Minutos depois, vem o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Avaliado em cerca de US$ 12 milhões, o Dauphin era do banqueiro. (inf Portal Metropoles)