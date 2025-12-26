Vereador de Paiçandu é preso pela polícia
Câmara de Vereadores se diz surpresa
Informações preliminares sobre operação da policia militar na manhã desta sexta-feira, 26, onde 11 pessoas foram detidas, dentre elas, o vereador Wesley da Borracharia (PV) por estelionato em flagrante.
Foram detidos por furto de eletrodomésticos e madeira no município de Doutor Camargo oito pessoas, que alegaram ter comprado de um grupo de pessoas de Paiçandu, o vereador foi citado pelos receptadores.
Os detidos se encontram na sede da 9ª SDP em Maringá. Ainda não conseguimos contato com a defesa do vereador para se pronunciar sobre o caso.
(inf Alécio Martins/André Almenara)
A Câmara de Vereadores de Paiçandu, através do presidente Michael Brustulin, emitiu uma nota a imprensa:
“O Poder Legislativo Municipal de Paiçandu recebeu, com surpresa, na tarde desta sexta-feira (26/12), a notícia da suposta detenção de um parlamentar.
Acerca do ocorrido a Câmara esclarece que desconhece as razões que levaram a detenção do parlamentar, mas que, em princípio, não tem qualquer relação com o cargo político por ele ocupado.
Esclarecemos ainda que a Câmara não foi formalmente cientificada acerca da prisão, tampouco dos eventuais delitos, em tese, praticados.
Consignamos ainda que, medidas administrativas ou políticas a serem deliberadas pelo Parlamento só ocorrerão após a conclusão das investigações conduzidas pelas autoridades competentes.
Reiteramos por fim nossa confiança nas instituições judiciais e esperamos que o parlamentar tenha resguardado os seus direitos constitucionais a ampla defesa e ao contraditório.
Paiçandu – PR, 26 de dezembro de 2025.
MICHAEL BRUSTULIN
Presidente do Poder Legislativo Municipal”
atualizado: A defesa do vereador também emitiu nota a imprensa
“A defesa do vereador Weslei Natan dos Santos vem, por meio deste comunicado, manifestar-se publicamente diante das recentes notícias envolvendo o nome do parlamentar, reafirmando o seu compromisso com a
verdade, a legalidade e a justiça.
Desde o primeiro momento em que tomou conhecimento dos fatos, a defesa passou a atuar com rigor técnico e responsabilidade, adotando todas as medidas legais cabíveis para garantir a devida apuração e o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares fundamentais do Estado
Democrático de Direito.
O vereador Weslei Natan dos Santos tem colaborado de forma transparente com as autoridades competentes e se mantém à inteira disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, demonstrando serenidade e
confiança no Poder Judiciário e nas instituições.
Ressaltamos que o vereador sempre pautou sua conduta pública pela ética, pelo respeito à legislação e pelo compromisso com a população que o elegeu.
A defesa está segura de que posteriormente, ficará comprovada a sua total inocência, restabelecendo-se, assim, a verdade e a sua integridade pública e moral.
Confiamos que a Justiça saberá reconhecer a inexistência de qualquer conduta ilegal ou incompatível com o cargo que o vereador exerce com dedicação e responsabilidade.
A defesa permanece atenta e firme, comprometida com a verdade dos fatos e com a justiça, assim como, à disposição de todos.
Maringá, 26 de dezembro de 2025.
MARCELO ORTIZ
advogado
SILVANA REGINA PORTILHO MACIEL DE ARAÚJO
advogado”