Vereador de Paiçandu é preso pela polícia

Informações preliminares sobre operação da policia militar na manhã desta sexta-feira, 26, onde 11 pessoas foram detidas, dentre elas, o vereador Wesley da Borracharia (PV) por estelionato em flagrante.

Foram detidos por furto de eletrodomésticos e madeira no município de Doutor Camargo oito pessoas, que alegaram ter comprado de um grupo de pessoas de Paiçandu, o vereador foi citado pelos receptadores.

Os detidos se encontram na sede da 9ª SDP em Maringá. Ainda não conseguimos contato com a defesa do vereador para se pronunciar sobre o caso.

(inf Alécio Martins/André Almenara)

A Câmara de Vereadores de Paiçandu, através do presidente Michael Brustulin, emitiu uma nota a imprensa:

“O Poder Legislativo Municipal de Paiçandu recebeu, com surpresa, na tarde desta sexta-feira (26/12), a notícia da suposta detenção de um parlamentar.

Acerca do ocorrido a Câmara esclarece que desconhece as razões que levaram a detenção do parlamentar, mas que, em princípio, não tem qualquer relação com o cargo político por ele ocupado.

Esclarecemos ainda que a Câmara não foi formalmente cientificada acerca da prisão, tampouco dos eventuais delitos, em tese, praticados.

Consignamos ainda que, medidas administrativas ou políticas a serem deliberadas pelo Parlamento só ocorrerão após a conclusão das investigações conduzidas pelas autoridades competentes.

Reiteramos por fim nossa confiança nas instituições judiciais e esperamos que o parlamentar tenha resguardado os seus direitos constitucionais a ampla defesa e ao contraditório.

Paiçandu – PR, 26 de dezembro de 2025.

MICHAEL BRUSTULIN

Presidente do Poder Legislativo Municipal”

atualizado: A defesa do vereador também emitiu nota a imprensa

“A defesa do vereador Weslei Natan dos Santos vem, por meio deste comunicado, manifestar-se publicamente diante das recentes notícias envolvendo o nome do parlamentar, reafirmando o seu compromisso com a

verdade, a legalidade e a justiça.

Desde o primeiro momento em que tomou conhecimento dos fatos, a defesa passou a atuar com rigor técnico e responsabilidade, adotando todas as medidas legais cabíveis para garantir a devida apuração e o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares fundamentais do Estado

Democrático de Direito.

O vereador Weslei Natan dos Santos tem colaborado de forma transparente com as autoridades competentes e se mantém à inteira disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, demonstrando serenidade e

confiança no Poder Judiciário e nas instituições.

Ressaltamos que o vereador sempre pautou sua conduta pública pela ética, pelo respeito à legislação e pelo compromisso com a população que o elegeu.

A defesa está segura de que posteriormente, ficará comprovada a sua total inocência, restabelecendo-se, assim, a verdade e a sua integridade pública e moral.

Confiamos que a Justiça saberá reconhecer a inexistência de qualquer conduta ilegal ou incompatível com o cargo que o vereador exerce com dedicação e responsabilidade.

A defesa permanece atenta e firme, comprometida com a verdade dos fatos e com a justiça, assim como, à disposição de todos.

Maringá, 26 de dezembro de 2025.

MARCELO ORTIZ

advogado

SILVANA REGINA PORTILHO MACIEL DE ARAÚJO

advogado”