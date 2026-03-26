Vem aí mais uma viagem internacional

O jornalista Angelo Rigon destacou em seu blog que o prefeito Silvio Barros II (PP), que esteve em Curitiba no início da semana, prepara-se para a primeira viagem internacional após a maioria dos vereadores dispensarem a até então tradição executiva de solicitar autorização ao Legislativo para se ausentar do país.

Embarcará possivelmente no dia 12 para a Holanda, cuja capital é Amsterdã, levando junto ao menos dois servidores. A primeira viagem ao exterior em seu terceiro mandato foi para a Alemanha, de 9 a 19 de fevereiro do ano passado. O custo de diária paga a Barros em viagens ao exterior é de US$ 300,00, aproximadamente R$ 1566,00, não consta nesse valor as passagens aéreas, em média R$ 6.000,00.

Esta semana a secretária de comunicação do município, Denise da Silva, viajou ao Rio de Janeiro sob o pretexto de participar de um Workshop denominado “Eleja.se” com foco em campanhas eleitorais. A secretária foi acompanhada de mais 3 pessoas da prefeitura e foi flagrada em um post nas redes sociais no Cristo Redentor com os dizeres “turistando no rio”, recebendo dos cofres públicos quase 2 mil reais em diárias, fora também o custo das passagens de ida e volta de avião.

Após a divulgação as postagens foram apagadas das redes sociais.