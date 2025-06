Veículo fica destruído após carreta tombar sobre carro estacionado

O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 28, na Praça da Independência no Jardim Alvorada em Maringá. Um homem tombou uma carreta ao realizar a rotatória da Avenida Franklin Delano Roosevelt. Um automóvel Citroen Air Cross que estava estacionado na praça foi esmagado pela carreta.

O proprietário do Citroen, que reside na rotatória, havia desembarcado do veículo 20 minutos antes do acidente acontecer. Ele e toda família levaram um susto com o barulho. Ao visualizar pela janela, o dono viu que seu carro estava debaixo da carroceria da carreta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o vazamento de combustível da carreta. O motorista que tombou a carreta disse que os freios apresentaram falha. Agentes da Semob também foram acionados para sinalizar o trecho que ficou interditado por mais de 3 horas. (inf André Almenara)