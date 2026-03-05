Ulisses Maia inaugura novo escritório em Maringá em local repleto de história pessoal

No próximo sábado, dia 7 de março, o ex-prefeito de Maringá e secretário do Planejamento do Paraná, Ulisses Maia, convida a comunidade e a imprensa para a inauguração do novo escritório em Maringá. O evento, marcado para às 9h30, carrega um significado que vai além da rotina administrativa, o espaço vai funcionar na casa onde Ulisses nasceu e cresceu.

A escolha do imóvel, localizado na Rua Neo Alves Martins, 565 – Vila Operária, reflete o desejo de manter uma conexão estreita com as raízes e com os cidadãos. O escritório foi planejado para ser um ponto de encontro estratégico para ouvir as demandas da população e debater o futuro da comunidade.

“Neste endereço, nasci e fui criado. Era a casa dos meus pais e representa muito para mim. Agora, será também um local de trabalho, um lugar para conversarmos sobre o que é importante para a nossa comunidade“, destaca Ulisses Maia.

A inauguração será um momento de celebração e proximidade, aberto a todos que desejam conhecer o novo espaço e participar desse novo capítulo da trajetória pública de Ulisses.

Data: 7 de março (Sábado)

Horário: 9h30

Local: Rua Neo Alves Martins, 565 – Vila Operária, Maringá