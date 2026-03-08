Ulisses Maia inaugura escritório político em Maringá com resgate histórico e forte apoio regional

Em um evento marcado por recordações familiares e projeções políticas, o atual secretário do Planejamento do Paraná e ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, inaugurou oficialmente seu novo escritório político na manhã deste sábado, 7. O endereço escolhido carrega um simbolismo especial. O imóvel, localizado na Vila Operária, foi a residência dos pais e onde Maia cresceu.

Cerca de 500 pessoas, entre lideranças políticas, amigos e moradores da região, passaram pelo evento. Durante o discurso, Ulisses Maia não escondeu a emoção ao falar sobre a transformação do espaço que pertenceu aos seus pais.

“É uma alegria imensa poder transformar este local, que guarda tantas memórias preciosas da minha família, em um ponto de portas abertas para a nossa comunidade. Este escritório não é apenas um local de trabalho, mas um espaço para ouvirmos as demandas das pessoas e construirmos juntos o futuro da nossa região“, destacou Maia.

O evento demonstrou a força política de Ulisses Maia no cenário estadual e regional. Entre as autoridades presentes, estiveram o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, o diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, e ainda diversos prefeitos e vereadores de Maringá e municípios que compõem a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep).



A presença de figuras do primeiro escalão do Governo do Estado reforça o papel estratégico que Ulisses Maia desempenha na articulação entre o governo estadual e os municípios do norte do Paraná.

O novo escritório servirá como base para atendimentos, reuniões com lideranças locais e planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento local e regional.

Endereço: Rua Neo Alves Martins, 565 – Vila Operária, Maringá.

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.