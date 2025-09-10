UEM anuncia Parque Tecnológico para impulsionar inovações em Deep Techs

O Parque Tecnológico da Universidade Estadual de Maringá, em implantação, contará com empresas de base tecnológica que levarão à sociedade o conhecimento produzido na universidade, além de parcerias com empresas já estabelecidas para desenvolver soluções que gerem vantagem competitiva.

Será um hub de deep techs, um ambiente de inovação especializado que conecta e apoia empresas, universidades e centros de pesquisa que trabalham com tecnologias de alta complexidade. A expressão “deep tech” se refere a inovações baseadas em descobertas científicas e avanços de engenharia e tem como característica atuar como um ecossistema, facilitando o acesso a recursos, mentores e parcerias estratégicas.

O reitor Leandro Vanalli comemora a criação do Parque de Ciência e Inovação da UEM, destacando-o como um grande avanço para a inovação na região. “O Parque vai beneficiar toda a comunidade, incluindo outras instituições. Nossa avaliação é que todos os agentes de inovação ganham com um ambiente desse porte, que eleva a pesquisa e a extensão a outro patamar, e ainda cria oportunidades para a comunidade interna, especialmente para os estudantes”, diz.

O projeto base do parque foi elaborado em 2023 e cadastrado no Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná (Separtec) no mesmo ano. Em 2024, o projeto foi contemplado com recursos da Fundação Araucária para dar início à implantação, que vem ocorrendo desde 2024.

Foram feitas reuniões como todos os diretores dos sete centros de ensino, durante a elaboração dos questionários, e eles estão colaborando com a aplicação destes formulários nos respectivos centros. Com os resultados, o Hub de Inovação Fronteira da UEM quer obter um diagnóstico das demandas para a instalação do

futuro Parque de Ciência e Inovação, o Parque Tecnológico da UEM.

O projeto do Parque está em fase de implantação e o empreendimento será um ambiente voltado a novas oportunidades aos estudantes, pesquisadores e técnicos que tenham trabalhos e projetos relacionados à inovação no seu sentido mais amplo.