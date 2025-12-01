Acidente

Três pessoas se ferem após colisão frontal envolvendo duas motos em Iguatemi

O acidente aconteceu na manhã do último sábado, 29, na Avenida Antônio Bortolotto, no distrito de Iguatemi. A batida envolveu duas motocicletas. O piloto que provocou a colisão transportava um primo. Testemunhas relataram que o motociclista entrou na contramão e bateu de frente com a segunda moto.

O impacto entre os dois veículos foi tão forte que os ocupantes ficaram gravemente feridos. Uma mulher que conduzia sua moto também ficou ferida. Equipes do Siate e Samu deslocaram em comboio até Iguatemi.

Liliana Hamera, de 21 anos, e Gabriel Henrique Galvanes Dias, 19 anos, sofreram fraturas expostas nas pernas. O primo Lucas Galvanes Norte Belo, 15 anos, também sofreu fratura exposta na perna. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais HU, Santa Casa e Bom Samaritano. (inf André Almenara)

