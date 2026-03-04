Trecho da Rua Vereador Arlindo Planas terá alteração no sentido a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), informa que haverá alteração no sentido da Rua Vereador Arlindo Planas, no trecho entre a Avenida Colombo e a Rua Rui Barbosa, a partir desta sexta-feira, 6. A via, que atualmente opera em mão dupla, passará a funcionar em mão única apenas no trecho entre a Avenida Colombo e a Rua Rui Barbosa. O fluxo será direcionado para a Avenida Colombo.

A medida visa garantir mais fluidez no trânsito e reduzir congestionamentos em horário de pico. “No horário de pico, há um grande volume de veículos descendo no sentido da Avenida Brasil para a Avenida Colombo. Além disso, a conversão à direita de quem trafega pela Avenida Colombo, no sentido Shopping Catuaí, para acessar a Rua Arlindo Planas, gera retenções. A alteração dessa quadra para mão única vai melhorar a fluidez e reduzir os congestionamentos”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito.

Para reforçar a segurança viária, será implantada uma guia de cruzamento (caixa amarela) na interseção da Rua Vereador Arlindo Planas com a Rua Rui Barbosa, para evitar o bloqueio da área de passagem de veículos. Essa sinalização no pavimento visa manter a área de interseção livre, evitando que veículos na Rua Arlindo Planas bloqueiem a passagem de quem vem da Rua Rui Barbosa.

Também serão implantadas novas sinalizações vertical e horizontal, incluindo placas de “Parada Obrigatória” e marcações no pavimento para orientar os condutores sobre as alterações. Na Rua Rui Barbosa, as setas de direcionamento indicarão o sentido permitido em cada faixa, como ‘vire à direita’ ou ‘vire à esquerda’, organizando o fluxo de veículos antes do cruzamento e reduzindo conflitos entre trajetórias distintas.