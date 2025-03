Trabalhador se fere com motosserra ao realizar poda de árvore em Maringá

Um trabalhador ficou ferido na tarde de terça-feira, 25, após sofrer um acidente de trabalho com um equipamento de motosserra durante uma poda de árvore. O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, em Maringá. Havia um grupo de funcionários prestando serviço para a prefeitura quando a vítima foi atingida na mão por uma motosserra.

Alex Sander, de 34 anos, teve um corte profundo na mão. O equipamento chegou a atingir o osso da mão do trabalhador. Uma equipe do Siate com apoio do Veículo de Intervenção Rápida do Samu deslocaram ao local e prestaram atendimento ao trabalhador.

Alex Sander foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário onde passou por um procedimento cirúrgico. A empresa que está realizando cortes e podas de árvores para a prefeitura é terceirizada. (inf André Almenara)