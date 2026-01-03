Trabalhador pede ajuda no plantão de delegacia após ser brutalmente agredido durante assalto
Um trabalhador foi brutalmente agredido durante um assalto que foi registrado na Avenida Curitiba, na zona 4, em Maringá. A vítima tinha saído do seu trabalho quando foi rendida pelo ladrão. Durante a ação, o suspeito usou uma pedra para atingir a cabeça do trabalhador.
A vítima teve seu aparelho Iphone roubado e a carteira contendo documentos e dinheiro. O trabalhador conseguiu procurar ajuda no plantão da Polícia Civil de Maringá que fica na Avenida Mandacaru. Dois policiais que estavam no plantão acionaram o Samu.
O médico do Samu e socorristas prestaram atendimento ao rapaz que foi encaminhado ao hospital Universitário apresentando ferimentos e um trauma de face. A Polícia Civil vai realizar diligências e imagens para identificar o autor do roubo. (inf André Almenara)